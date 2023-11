Unfall am Bahnhof Götzis: Mann von Railjet erfasst

Ein 37-jähriger Mann wurde am frühen Dienstagmorgen am Bahnhof Götzis von einem durchfahrenden Railjet getroffen und verletzt, als er versuchte, seinen Elektroroller von den Gleisen zu bergen.

Gegen 05:20 Uhr befand sich der Mann am Bahnsteig des Bahnhofs Götzis. Aus noch nicht geklärten Gründen geriet sein Elektroroller auf die Gleise. Der Mann begab sich daraufhin ebenfalls auf die Gleise, um das Gefährt zurückzuholen. Just in diesem Moment durchfuhr ein aus Bregenz kommender Railjet den Bahnhof Götzis. Der Zug erfasste den Mann, der gerade dabei war, das Gleisbett zu verlassen, und schleuderte ihn zurück auf den Bahnsteig.