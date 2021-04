Unerwünschter Besuch in Dornbirner Wohnung

Ein 40-jähriger Obdachloser drang am Donnerstagmorgen in eine nicht verschlossene Wohnung ein, wo das dort wohnende Ehepaar noch schlief.

Am Donnerstag (22.04.) gegen 05:40 Uhr begab sich ein 40-jähriger österreichischer Staatsbürger unsteten Aufenthaltes zu einem Mehrparteienwohnhaus in Dornbirn. Durch eine nicht verschlossene Eingangstüre konnte er in eine Wohnung eindringen, in der zu dieser Zeit ein Ehepaar schlief. In weiterer Folge ging der Mann ziellos in der Wohnung umher, ohne dabei etwas zu durchsuchen. Dadurch wurde der Wohnungsmieter aus seinem Schlaf geweckt und er sprach den Eindringling an.