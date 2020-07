Unerwartet: Bregenz von Touristen gestürmt

Bregenz erlebt derzeit einen unerwarteten Ansturm an Touristen – und das, obwohl heuer keine Festspiele stattfinden.

Viele Touristen sind dabei zum ersten Mal in Bregenz, die Aufrufe der heimischen Tourismus-Wirtschaft und der Bundespolitik zum Urlaub in Österreich scheinen zu wirken. Während die Corona-Pandemie zwar noch allgegenwärtig ist, verspricht eine Destination wie Bregenz relative Sicherheit.

Mehr Zeit, mehr Genuß

Bei den Wirten bemerkt man, das sich das Publikum für diese Jahreszeit geändert hat. Dominieren normalerweise Ende Juli die Festspielgäste, die in der Regel eineinhalb Tage in der Landeshauptstadt bleiben, das Bild in Bregenz, nehmen sich die Besucher jetzt mehr Zeit. Die Gäste würden mehr genießen und auch mehr konsumieren.