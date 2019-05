Unerlaubte Flugaktivitäten in Altenrhein

Zwei Flugzeuge sind zu spät gelandet, eines ist zu früh gestartet. Gegen den Flugplatz St. Gallen-Altenrhein wurde ein Verfahren eingeleitet.

In Altenrhein dürfen Flugzeuge nach 21 Uhr eigentlich nicht mehr landen. Zudem dürfen Flugzeuge am Sonntag erst ab 10 Uhr abheben. Dreimal habe der Regionalflugplatz St. Gallen-Altenrhein gegen die Betriebszeiten verstossen. Zweimal seien spät abends noch Maschinen in Altenrhein gelandet. An einem Sonntag sei eine Maschine zu früh – kurz nach 7.00 Uhr – wieder abgehoben, berichtet das St. Galler Tagblatt.