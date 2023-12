Unentschieden im Schnabelholz: So simuliert EA Sports das Derby zwischen Altach und Lustenau

Brisantes Derby im Schnabelholz

Im Derby gelten andere Gesetze. Und auch am Schirm gingen die Altacher als Favoriten in die Partie. Nach einem ersten Abtasten zeigten die Hausherren durch Sturmtank Anthe Nuhiu, wer das Sagen hatte. Nach einer gelungenen Parade von SCRA-Goalie Dejan Stojanovic stellte die Standfest-Elf auf Offensive um und ging nach schöner Kombination durch den Goalgetter in Führung.