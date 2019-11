Underground-Pop der besonderen Art

Bludenz. Am Samstag, 7. Dezember, gibt die Sängerin Dillon ihr einziges Vorarlberg-Konzert in der Remise. Gemeinsam mit dem Schweizer Produzenten Samuel Savenberg kombiniert die aus Brasilien stammende Sängerin Pop mit Elektronik und mischt Techno mit Jazz und Klassik.

Bereits in ihrer Jugend hat Dillon erste Videos auf YouTube veröffentlicht, in denen sie am Piano spielte und dazu sang. Mittlerweile hat die inzwischen 31-Jährige über 76.000 Abonnenten, ihr Song „Thirteen Thirtyfive” hat über 38 Millionen Klicks. Insgesamt hat sie vier Studioalben und die EP „When Breathing Feels Like Drowning” veröffentlicht.