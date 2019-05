Und wieder Meister …

Nenzinger Sportmittelschüler holten sich Landesmeistertitel im Faustball

Sieg auf allen Linien: Ohne einen einzigen Satzverlust haben es die Jungs der Sportmittelschule Nenzing auch heuer wieder geschafft, den Landesmeistertitel im Faustball in den Walgau zu holen. 15 Mannschaften vom Bodensee bis ins Montafon kämpften auf der Dornbirner Birkenwiese sowie der Sportanlage des SV Satteins um jeden Punkt. „Schon in der Vorrunde zeigte sich in Gruppe A, dass die Mannschaft der Mittelschule Höchst, die mit etlichen Vereinsspielern antrat, mit vier Siegen und keiner einzigen Niederlage der erste Anwärter auf den Titel darstellte“, berichtet Trainer Rainer Schallert, dass der Erfolg kein „Selbstläufer“ war. Im Gegenteil: „Höchst begeisterte mit technisch wunderschönen Spielzügen, einem herausragenden Angriffsspieler und einem guten Aufspieler.“ In der Gruppe B klassierte sich die SMS Satteins punktegleich vor dem BG Bludenz an erster Stelle. Die SMS Nenzing sicherte sich in Gruppe C mit dem Punktemaximum Rang eins. In der Zwischenrunde mussten sich dann die Nenzinger Burschen mit den Vereinsspielern aus Höchst messen. Dies war sicherlich das Spiel der zwei stärksten Turniermannschaften und somit ein “vorgezogenes” Finale.