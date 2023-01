Und jetzt noch einmal langsam bitte: Schnelle Reptilien in Slow-Mo!

Im Zoo von Singapur nehmen die "Slow Mo Guys" die Essgewohnheiten von superschnellen Reptilien mal genauer unter die Lupe.

Auf dem Youtube Kanal „The Slow Mo Guys“ machen Gav und Dan, wie der Name schon verrät, Videos von den unterschiedlichsten Sachen in Slow Mo. In diesem sind die beiden im Zoo von Singapur, wo sie sich die Essgewohnheiten von sehr schnellen Reptilien genauer ansehen wollen.