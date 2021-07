all

all

self

self

Unbewohntes Haus in Bregenz komplett ausgebrannt

Am Dienstagmorgen geriet ein unbewohntes Bauernhaus in Bregenz Fluh in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr zu einem Brand in Bregenz Fluh gerufen. Beim Eintreffen stand das unbewohnte Bauernhaus bereits in Vollbrand, wie Feuerwehrkommandant Peter Vögel gegenüber VOL.AT angab.

self all Open preferences.

Der Brandherd befinde sich vermutlich in der Mitte des Gebäudes, die Ursache sei derzeit noch unbekannt.

Das Gebäude sei bereits seit längerer Zeit unbewohnt und hätte in einem Monat abgerissen werden sollen. Am Bauplatz soll eine neue Wohnanlage entstehen.

Im Einsatz waren rund 100 Mann der Feuerwehren Bregenz-Fluh, -Stadt und -Rieden.