Unbewohntes Haus in Göfis abgebrannt

In den frühen Stunden des Montags kam es in Göfis zu einem Großbrand. Ein unbewohntes Einfamilienhaus fing Feuer und stand komplett in Flammen.

Am Montag um 4 Uhr ist in einem derzeit unbewohnten Wohnhaus in Göfis ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Göfis, Frastanz, Rankweil und Feldkirch-Stadt waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Das derzeit leer stehende Haus in der Berggasse ist allerdings bis auf die Grundmauern abgebrannt.

Video und mehr Bilder (V+):

self all Open preferences.

Starke Rauchentwicklung

Durch den Brand entstand eine erhebliche Rauchentwicklung, die zeitweise die Sicht auf der nahegelegenen Autobahn A14 beeinträchtigte. Die Ursache des Brandes ist bisher noch ungeklärt – allem Anschein nach, wurden in dem Haus Bauarbeiten durchgeführt. Verletzt wurde niemand.