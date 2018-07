Unbekannte rauben in Lustenau 12-Jährigen aus

Ein 12-jähriger Junge wurde am Samstag von zwei unbekannten Männern in Lustenau ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 12-jähriger Junge war am Samstag gegen 22.00 Uhr mit einem Trittroller auf dem Weg vom Skaterplatz in Lustenau nach Hause. Als er über ein Firmengelände von der Holzmühlstraße in den Staldenweg fuhr, wurde er von zwei unbekannten Männern angehlaten und genötigt seine Wertgegenstände heruaszugeben.