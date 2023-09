Unbekannte randalieren auf Baustelle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich ein Vorfall von Sachbeschädigung in der St. Annastraße in Bludenz.

Unbekannte drangen auf noch nicht geklärte Art und Weise in eine Baustelle einer lokalen Firma ein.

Maschinen und Fenster beschädigt

Im Erdgeschoss des Gebäudes wurde Parkettkleber über einen bereits fertiggestellten Boden verteilt. Doch das blieb nicht die einzige Zerstörung: Im Obergeschoss öffneten die Vandalen gewaltsam eine Baustellentür und beschädigten Maschinen und Fenster durch das Übergießen mit Parkettkleber, Grundierung und Spachtelmasse.

Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro aus. Die Polizeiinspektion Bludenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dieser Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, sich dringend zu melden.

Polizeiinspektion Bludenz +43 (0) 59 133 8100