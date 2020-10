Unbekannte brachten Sperre auf Wanderweg an

Eine Sperre aus Jungbäumen und Draht auf einem Wanderweg in Lochau sollte offenbar dazu dienen, talwärts fahrende Radfahrer zu Sturz zu bringen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am 21. Oktober meldete ein Wanderer der Polizei in Lochau, dass im Bereich eines Wanderwegs entlang des Forstweges Alte Eichenberger Straße in Lochau offenbar eine selbsterstellte und mitten auf dem Wanderweg angebrachte Sperrvorrichtung aufgestellt sei. Vor Ort fanden die Beamten an beschriebener Stelle drei entastete Jungbaumstücke sowie einen daran angebrachten Metalldraht. Es müsse davon ausgegangen werden, dass Unbekannte mit dieser Sperre talwärts fahrende Radfahrer zu Sturz bringen wollten und somit eine konkrete Gefährdung von Menschen in Kauf genommen hatten.