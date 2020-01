Unbekannte beschädigen drei Firmen-Pkw

Die Fahrzeuge wurden jeweils auf der Fahrer- bzw. Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 13.01.2020 bis 18.01.2020 insgesamt drei Firmen-Pkw in Fraxern. Die Pkw waren auf dem Parkplatz vor dem Gemeindeamt Fraxern, in einer Hauseinfahrt in der Dorfstraße und im Vergitzweg abgestellt. Die Fahrzeuge wurden jeweils auf der Fahrer- bzw. Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.