Unbefriedigender Zustand: Nach wie vor fehlt eine Kassenstelle für Kinder- und Jugendheilkunde

Für die Stadt Feldkirch ist die Situation, dass eine der beiden Kassenstellen für Kinder- und Jugendheilkunde in Feldkirch nach wie vor nicht nachbesetzt worden ist, äußerst unbefriedigend.

Seit der Pensionierung von Dr. Arthur Tscharre im vergangenen Juli konnte seitens der Ärztekammer keine Nachfolge für seine Kassenstelle gefunden werden. Dies stellt vor allem für die derzeit einzige Vertragsärztin in Feldkirch, Frau Dr. Nicole Häle , eine sehr schwierige Situation dar.

Viele Eltern, deren Kinder bei Herrn Dr. Tscharre in Behandlung waren, gehen davon aus, dass eine „automatische“ Übernahme in die Praxis von Frau Dr. Häle jederzeit möglich ist und reagieren mit Unverständnis, wenn Behandlungsanfragen abgewiesen werden. Es ist allerdings für eine einzelne Praxis so gut wie unmöglich, das Patient*innenaufkommen von zwei Praxen zu bewältigen.