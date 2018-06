Unatic Kings holen sich den Inlinecup

Der Hockeyplatz Oberau war am vergangenen Wochenende Austragungsort des größten Vorarlberger Inlinehockeyturnieres.

Schon längst gehört das Inlineturnier nach Abschluss der Eishockeysaison zum Fixtermin in der Hockeyszene. Jedes Jahr verwandelt sich der Hockeyplatz Oberau zu einem großen Festplatz wo 10 Teams aus ganz Vorarlberg und der Schweiz um den begehrten Titel des Create-Sports Inlinecup kämpfen. Auch in diesem Jahr waren wieder Vorarlbergs Aushängeschilder in Sachen Eishockey dabei und so tauschten etwa die Nationalspieler Dominic Zwerger und Kevin Macierzynski die Kufen auf ihren Schuhen gegen kleine Rädchen aus. Auch die Fans der schnellsten Sportart der Welt kommen dabei stets auf ihre Kosten und bekommen spannende und schnelle Duelle geboten. So konnte der Veranstalter an diesem Wochenende bereits am Samstag einen neuen Zuschauerrekord vermelden.