Umzugszug durchs Dorf: Andelsbucher Volksschüler sagten Ciao zur Containerschule

Am Freitagvormittag verabschiedeten sich die Volksschulkinder der VS Hof von ihrer Containerschule. Gemeinsam mit den Lehrern zogen sie durchs Dorf zur neuen Schule. VOL.AT war mit dabei.

Freitag vor den Osterferien um 10:30 Uhr. In und um die Containerschule beim Kunstwerk "Ei" in Andelsbuch herrscht hektische Aufbruchsstimmung. 150 Kinder und ihrer Lehrer versammeln sich vor dem Übergangsquartier der letzten anderthalb Jahre.

Unter großem Applaus nimmt Schulwart Wise schließlich das Banner mit der Aufschrift "Volksschule Andelsbuch" vom Container. Die Kinder singen der Ausweichschule zum Schluss noch ein Abschiedslied, dann geht es im Fußmarsch durchs ganze Dorf in Richtung der neuen Volksschule.

Die Schüler versammelten sich vor der Containerschule.

Der Schulwart nimmt das Banner ab. ©VOL.AT/Mayer

Umzugszug dem Radweg entlang

Die Kinder tragen ihre Schulranzen am Rücken, viele von ihnen tragen zudem große Einkaufstaschen mit Mappen, Büchern und Co., einige Schüler ziehen auch Wägelchen mit Schulmaterial. Über den Radweg ziehen die Kinder und Pädagogen von der Containerschule am Werkraumhaus und der Gemeinde vorbei zu ihrem neuen Lernort. Auch zwei Lehrerinnen in Karenz sind mit dabei. Dabei sind die Kinder vorfreudig, lachen und plaudern. Dem Umzugszug voran geht Direktorin Cornelia Oberbichler. Sie schießt Fotos und hält das Zügeln auf Video fest – auch für den neuen Schulfilm. Auf ihrem Weg durchs Dort werden die Volksschüler immer wieder von erstaunten Andelsbuchern gegrüßt.

Zu Fuß zügelten die Kinder zur neuen Schule. ©VOL.AT/Mayer

Über den Radweg gings zum neuen Lernort. ©VOL.AT/Mayer

Auch beim Werkraumhaus kam der Umzugstrupp vorbei. ©VOL.AT/Mayer

Endlich gehts in die neue Volksschule

Bei der Schule angekommen, warten dort bereits der Schulwart und Bürgermeister Bernhard Kleber. Sie haben an einem der verbliebenen Bauzäune das Banner mit dem Schulschriftzug aufgehängt und winken den Kindern zu. "Hallihallo", grüßen sie. "Da kommt ihr ja." Nach einem kurzen Grußwort durch Direktorin und Gemeindeoberhaupt ist es endlich so weit: Die Kinder ziehen ihre Schuhe aus und betreten die Aula der neuen Volksschule. Sie können es kaum erwarten, stürmen geradezu ins Gebäude. Dann stellen sie die Schuhe an die Garderobe und hängen ihre Jacke auf. Daraufhin geht es mit den Lehrern ab in die neuen Klassen. Diese darf die Öffentlichkeit spätestens beim Tag der offenen Tür im Juni bestaunen.

Video: Abschied von der Containerschule

Schließlich erreichten die Schüler die neue Volksschule. ©VOL.AT/Mayer

Wise und Bürgermeister Bernhard Kleber hängten das Banner auf. ©VOL.AT/Mayer

Endlich bei der neuen Schule angekommen. ©VOL.AT/Mayer

Video: Impressionen vom Zügeln quer durchs Dorf

Große Freude über den Umzug

Die Kinder freuen vor allem auf den vielen Platz. "Jetzt merken wir, wir mussten immer wieder Dinge weglassen, weil es einfach platzmäßig nicht möglich war", meint Direktorin Cornelia Oberbichler. Auf einen Turnsaal musste man ebenfalls eineinhalb Jahre verzichten. Umso größer nun die Freude beim Zügeln. Die Lehrerinnen waren bereits fleißig. Der Josefitag wurde fürs Umziehen und Vorbereiten verwendet. "Aber fertig sind wir natürlich noch lange nicht", so die Schulleiterin. In den Osterferien gehen die Arbeiten weiter, wie sie erklärt. Am 2. April gibt es noch einen pädagogischen Tag, bei dem die neue Hausordnung besprochen und letzte Transporte erledigt werden. "Alles, was brauchbar ist, haben wir mitgenommen, es gibt aber schon ein paar Tische und Stühle, die einfach nicht mehr für die neue Schule zu gebrauchen sind", schildert Oberbichler. Für die aussortierten Möbel und Gegenstände wird es einen Flohmarkt geben. Die neue Schule sei wunderbar ausgestattet. "Die Gemeinde war sehr großzügig", meint die Direktorin.

Patschen und Co. kommen an die Garderobe. ©VOL.AT/Mayer

Marlen und Luis gefällt die neue Schule. ©VOL.AT/Mayer

"Es ist einfach voll super"

Marlen Fuchs (9) und Luis Simma (9) freuen sich über den Umzug in die neue Schule. Sie sei schön und es gebe viel Platz, meint Marlen. "Es ist einfach voll super", ergänzt Luis. Die Zeit in der Containerschule sei schön gewesen. Mit Plakaten und Deko habe man alles schön bunt gestaltet, meint die Schülerin. "Es war ein bisschen blöd, dass wir immer in den Saal rüberlaufen mussten, weil wir keinen Turnsaal hatten", erzählt der 9-Jährige. "Ich freue mich besonders darauf, dass es so viele Fenster gibt", verdeutlicht Marlen. " Es ist viel größer geworden und alles ist irgendwie aus Holz und das sieht so schön aus." Alles sei super in der neuen Schule, er könne bisher nicht klagen, erklärt Luis zu den ersten Eindrücken.

