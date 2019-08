Umzug und Patenschaft im Wildpark

Luchsmädchen „Mira“ wurde ausgewildert und Auerochsenkalb „Olga“ freut sich über neue Pateneltern.

FELDKIRCH Für das Luchsmädchen Mira galt es frühmorgens dem Wildpark Feldkirch Lebewohl zu sagen. Als erstes Tier des Wildparks welches ausgewildert wird, trat das einjährige Luchsmädchen ihren Weg in das 1000 Kilometer entfernte Jablonowo, Polen an. Bevor es aber auf die zehn stündige Reise in den Nationalpark ging, hatten die Mitarbeiter des Wildpark Feldkirchs einige Formalitäten zu klären.

Da das Luchsgehege im Feldkircher Wildpark allmählich zu klein für fünf Luchse wurde, musste Wildparkleiter Christian Ammann einen guten Platz für das 2018 geborene Luchsmädchen finden. Ein Nationalpark in Nordwesten von Polen, welcher sich auf die Erhaltung der scheuen Raubkatzenart spezialisiert hat, wird die neue Heimat von Mira. Nachdem alle behördlichen Formalitäten abgeschlossen waren, wurde der Luchs am Dienstagmorgen für die lange Reise vorbereitet. Dafür sorgte ein Team aus Tierärzten, der BH Feldkirch und des Wildparks, sowie den Mitarbeitern des polnischen Nationalparks. Für die lange Reise in ihre neue Heimat wurde die Raubkatze in eine Holzkiste verladen. Um Mira auf der langen Reise stets beobachten und kontrollieren zu können, wurde eine Kamera in der Holzkiste eingebaut. Nach der Ankunft in Polen wurde Mira auf ihre Auswilderung vorbereitet und mit einem GPS-Sender ausgestattet bevor sie in die Wildnis entlassen wird.