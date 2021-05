Umweltwoche: Spannende Impulse und ein tolles Gewinnspiel

Bludenz. In wenigen Tagen beginnt die heurige Umweltwoche, bei der 10 Tage lang im ganzen Land spannende und informative Aktionen angeboten werden.

Die Stadt Bludenz lädt zum Re-Use-Day ins Altstoffsammelzentrum und sucht online nach den besten Umwelttipps. Es werden auch tolle Preise verlost!

Am Freitag, den 28. Mai, fällt der Startschuss zur diesjährigen Umweltwoche. Für Bürgermeister Simon Tschann ist die Aktion eine hervorragende Plattform, um Bewusstseinsarbeit in den Bereichen Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit zu betreiben. „Ich finde es äußert wichtig, diese Themen in der Aktionswoche gezielt in den Fokus zu rücken. Ich bin aber auch der Meinung, dass Umweltbewusstsein das ganze Jahr über gelebt und weitergegeben werden muss.“

Die Stadt Bludenz lädt am 29. Mai 2021 zum Re-Use-Day ins Altstoffsammelzentrum und sucht online nach den besten Umwelttipps. „Mit unserer Onlineaktion zur diesjährigen Umweltwoche, möchten wir Tipps & Tricks sammeln, um mit einfachen Mitteln Ressourcen zu schonen und Abfall zu reduzieren“, informieren Umweltreferent Wolfgang Maurer und Bürgermeister Simon Tschann. „Wir setzten dabei auf die Interaktion mit den Bürger*innen und freuen uns schon auf zahlreiche Einsendungen“, ergänzt Tschann.

Mitmachen können alle, die bis spätestens 2. Juni ihren „Umwelttipp“ kurz zusammengefasst und im Idealfall mit ein oder zwei Fotos per Mail (umwelt@bludenz.at) oder per PN (Facebook „Bludenz erleben“ und Instagram @bludenzstadt) schicken. Eine Auswahl der Tipps wird dann auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Wichtig: Name und Telefonnummer nicht vergessen!

Eine unabhängige Jury wählt dann unter allen Einsendungen die Gewinner*innen aus. Zu gewinnen gibt es unter anderem Bludenzer Honig vom Imkerverband Vorarlberg, Brennholz aus dem Bludenzer Forst, WIGE-Bludenz Gutscheine und vieles mehr.

Programm:

Umweltwoche: von 28. Mai bis 6. Juni

Re-Use-Day: 29. Mai 2021, von 9 bis 13 Uhr

Social-Media-Gewinnspiel: Einsendeschluss am 2. Juni, 12 Uhr

Use What You Have-Festival: 4. bis 6. Juni mit Re-Use-Markt in der Fabrik Klarenbrunn, spannenden FilmvorfĂĽhrungen, Konzert von Prinz Grizzely, Workshops und vielem mehr