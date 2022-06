Umweltwoche geht ins Finale

Zum Abschluss der diesjährigen Umweltwoche wartet auch in der Kummenbergregion noch ein interessantes Programm.

amKumma. Nachdem in den vier Kummenberggemeinden, wie auch in allen anderen Ortschaften in Vorarlberg, in den vergangenen Tagen interessante Veranstaltungen zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit stattgefunden haben, geht die diesjährige Vorarlberger Umweltwoche nun in die finale Phase.