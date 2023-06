Umweltwoche 2023 Spannende Impulse in Bludenz

Bludenz. Von 3. bis 11. Juni steht die Umwelt im Fokus. Eine Woche lang können in ganz Vorarlberg zahlreiche Aktionen im Zeichen der Umwelt erlebt werden.

Auch Bludenz beteiligt sich wieder. Am Samstag, 3. Juni, fällt der Startschuss zur diesjährigen Umweltwoche. Für Bürgermeister Simon Tschann wie jedes Jahr ein wichtiger Fixpunkt im Umweltjahr. „Bewusstseinsarbeit in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit ist mir besonders wichtig, ich bin aber auch der Meinung, dass Umweltbewusstsein das ganze Jahr über gelebt und weitergegeben werden muss“, betont Tschann.

Der alte Apfelbaum in Omas Garten, die schöne Weide am Bach oder die riesige Fichte im Wald: Wo steht dein Lieblingsbaum in Bludenz? Beim Fotowettbewerb gibt es wieder Preise zu gewinnen. Schick uns das schönste Foto von „deinem“ Baum in Bludenz mit deinem Namen, Adresse und ein paar Sätzen zur Beschreibung. Tolle Gewinne warten für alle Naturfreundinnen.