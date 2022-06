Umweltprogramm erfolgreich umgesetzt

Die Dornbirner Jugendwerkstätten wurden mit dem Ökoprofit ausgezeichnet.

Dornbirn. Umwelt-, Abfall- und Energiemanagement stehen bei den Jugendwerkstätten seit vielen Jahren im Mittelpunkt. So war die Freude groß, als sie kürzlich im Feldkircher Montforthaus von Landesrat Marco Tittler mit dem Zertifikat für „Ökoprofit“ ausgezeichnet wurden. Kontinuität ist dabei kein Fremdwort, denn bereits seit 2003 erhalten die DJW auf Grund ihrer Leistungen diese Auszeichnung. Diese Kontinuität ist sowohl bei den wirtschaftlichen als auch sozialen Unternehmen einzigartig. Eine Besonderheit war heuer die Entwicklung des Umweltberichtes mit dem aktuellen Freiwilligen des Umweltjahres, Aram Rusch, der die Aufgaben mit Einbindung des Teams und der Jugendlichen bestens gemeistert hat.

Bei der Verleihung zeigte sich auch Vizebürgermeister Markus Fäßler begeistert: „Die DJW leisten in vielfältiger Weise sinnvolle Arbeit für junge Menschen. Der niederschwellige Zugang zu Themen wie Umwelt für ihre Zielgruppe ist bemerkenswert und erfolgreich. Das freut mich sehr und daher beglückwünsche ich Vorstand und Team zur wiederholten Ökoprofitauszeichnung“. Auch Ökoprofit- Auditor Johannes Fresner aus Graz war voll des Lobes: „Umweltleistungen und Umweltprogramm zeigen die guten Ideen und die erfolgreich umgesetzten Maßnahmen. Dem Team gelingt es überzeugend, das Programm zum Leben zu erwecken, in das Managementsystem zu integrieren und zielorientiert voranzutreiben. „

Folgende Umweltleistungen wurden umgesetzt: In den Werkstätten wird LED Beleuchtung eingesetzt, die Leuchten im Lager wurden optimiert, Infrarotpanele werden zur Heizung in den Werkstätten verwendet, ein führerscheinfreies Elektro-Tuk-Tuk wird für Fahrten in der Umgebung genutzt, Elektrische Laubbläser und ein eigener Kräuter- und Gemüsegarten für die Mitarbetierinnen und Mitarbeiter und den Gastroservice wurde angelegt.