Umwelt- und Klimaschutz standen im Fokus

Bludenz. Das e5-Team der Stadt Bludenz setzte sich in seinem letzten Treffen mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in Sachen Energie, Umweltschutz und Klimafragen auseinander.

Das hochmotivierte Projektteam aus Politik und Verwaltung besprach laufende und zukünftige Projekte in der e5-Arbeit. Diese betreffen unter anderem die MitarbeiterInnen-Mobilität, eine Photovoltaik-Offensive sowie die Umstellung auf Öko-Strom in der Verwaltung. Weitere Vorgehensweisen in Sachen Klimaschutzarbeit der Stadt Bludenz wurden erörtert. Fachlichen Input dazu gab es vom Energieinstitut Vorarlberg.