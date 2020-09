Umwelt- und Energiefragen im Fokus

Bludenz. Seit drei Jahren ist die Stadt Bludenz Mitglied im „e5 Landes–Programm für energieeffiziente Gemeinden“ und kann bereits auf zahlreiche, erfolgreiche Projekte verweisen.

Eine besondere Herzensangelegenheit des e5 Teams sind die Bildungsprojekte in pädagogischen Einrichtungen. So lernen schon die Jüngsten ganz selbstverständlich ein energieeffizientes, ökologisches und klimafreundliches Handeln.

Die 3. und 4. Klassen der Bludenzer Volksschulen nutzen die Möglichkeit, ihre Auseinandersetzung zum Thema Energie und Klimaschutz in einem Mitmachbuch einzubringen. Und auch schon die kleinen Budenzerinnen und Bludenzer haben sich mit Enthusiasmus in ihren Kindergärten an den Energiemeisterschaften und dem Programm „Ein Königreich für die Zukunft“ beteiligt. Besonders beliebt bei den Kids ist das Müllmonster „Madame Mümo“. Auf der Jagd nach diesem lernen die Kinder Abfallvermeidung und Abfalltrennung spielerisch kennen. Die Volksschule Bludenz-Obdorf wird sich in diesem Schuljahr im Zuge des Projektes „Vielfalter Schule“ der Inatura Dornbirn mit dem Thema Umwelt beschäftigen. Die Stadt Bludenz fördert dieses Projekt.