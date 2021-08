Umwelt im Gespräch startet in den Herbst

Bludenz. Die Vortragsreihe „Umwelt im Gespräch“ startet im September mit drei Veranstaltungen in die Herbstsaison.

Referent*innen und Expert*innen bieten Informationen und Unterstützung rund um die Themenbereiche Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit. Los geht’s am 9. September mit einem Fahrradkino am Remise Vorplatz.

Start in die diesjährige Herbstsaison von „Umwelt im Gespräch“ ist am Donnerstag, 9. September, um 20 Uhr mit einem Fahrradkino bei der Remise Bludenz. Mit freundlicher Unterstützung des Energieinstitutes Vorarlberg präsentiert die Abteilung Umwelt und Mobilität diese ganz besondere Art der Filmvorführung erstmals in Bludenz. Einige Zuschauer*innen treten dabei fleißig in die Pedale und produzieren so den gesamten Strom für die Filmvorführung. Der Film „Zeit für Utopien“ nimmt die Zuschauer*innen mit auf eine hoffnungsvolle Reise zu den vielversprechenden Möglichkeiten von Solidarität und Kooperation. Auf der Suche nach nachhaltigen Alternativen zur Konsumgesellschaft porträtiert der Dokumentarfilmregisseur Kurt Langbein Menschen, für die dieser Lebensstil schon zum Alltag geworden ist. Ganz in diesem Sinne veranstaltet die Stadt Bludenz während der Vorarlberger Mobilwoche dieses klimaneutrale Kinovergnügen unter freiem Himmel.