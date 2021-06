Umwelt im Gespräch „Neophytenbekämpfung – Gemeinsamen der Natur Raum geben“

Bludenz. Am Dienstag, 8. Juni, geht es ab 13 Uhr dem Drüsigen Springkraut an den Kragen. Unter fachkundiger Anleitung durch die Abteilungen Forst und Umwelt darf im großen Stil gejätet werden. Treffpunkt ist bei der Einmündung Radweg Klarenbrunnstraße HNr. 136.

Neophyten sind Pflanzen, die bei uns nicht heimisch sind. Manche davon breiten sich in der freien Natur so stark aus, dass sie natürlich vorkommende Arten verdrängen, einige sind sogar gesundheitsschädlich. Durch das extrem schnelle Wachstum stellen Neophyten im Bludenzer Wald eine Bedrohung für das Aufkommen von Jungbäumen dar. Mit vereinten Kräften gestaltet sich die Bekämpfung zum richtigen Zeitpunkt allerdings relativ einfach. „Unser Team vor Ort wird allen Teilnehmer*innen auch nützliche Informationen für die Pflege des eigenen Gartens mitgeben. Wir freuen aus auf viele helfende Hände“, so Umweltreferent Wolfgang Maurer.