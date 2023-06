Umwelt im Gespräch: Kräuterspaziergang

Bludenz. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Umwelt im Gespräch ging es diesmal direkt vor die Haustüre, um Wissenswertes zu Kräutern und ihren Wirkungsweisen zu erfahren.

Für viele war es überraschend, was für wunderbare Pflanzen direkt vor der Haustüre wachsen. Die Expertin mahnte allerdings auch zur Vorsicht. Viele der Pflanzen haben Inhaltsstoffe in hohen Dosen, bei denen Fachwissen erforderlich ist. Das gilt auch für die Artenkenntnis. Es soll nur gesammelt werden, was man auch sicher kennt. Sarah Schöpf brachte den Naturfans so jahrhundertealtes Wissen und moderne wissenschaftliche Erkenntnisse näher. Auch Stadträtin Martina Brandstetter war dabei: „Es ist schön zu sehen, dass sich die Menschen für unsere Natur vor der Haustüre so begeistern können.