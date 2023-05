Umstrukturierung beim Bügelservice Volldampf

Aus „Volldampf“ wird die pro mente Werkstätte Bregenz/Hard mit geändertem Angebot.

In einem anspruchsvollen Geschäftszweig gilt es, die Anforderungen der Wirtschaftlichkeit mit den Ansprüchen und Möglichkeiten der Klient:innen in Einklang zu bringen. Um diesen umfassenden Anforderungen gerecht werden zu können, wurde die Entscheidung getroffen, sich zukünftig ausschließlich auf gewerbliche Kundschaft zu konzentrieren. Der Geschäftszweig für Privatkund:innen wird daher im Mai eingestellt. Im Zuge des Umstrukturierungsprozesses erfolgen zudem eine Anpassung des Namens und des Logos: Der Bügelservice Volldampf tritt fortan unter der Marke “Werkstätte Bregenz/Hard” auf.

Nach mehr als 20 Jahren Leitung des Bügelservice Volldampf wird Marlies Wolf Ende Mai in den wohlverdienten Ruhestand treten. Für ihre stets hervorragende und zuverlässige Arbeit sowie ihr Engagement bedankt sich die Geschäftsleitung herzlich. Gleichzeitig wird Peter Loacker als Nachfolger präsentiert: Herr Loacker hat Anfang März die Leitung der Werkstätte übernommen und bringt umfassende Erfahrung aus dem Textilbereich mit, um sich den Herausforderungen dieser Position und des Bügelservices zu stellen. In den Werkstätten Feldkirch und Dornbirn (Metallwerkstätten) sowie in der Werkstätte Bregenz/Hard (Bügelservice) werden dieselben Arbeitsbedingungen wie in der realen Arbeitswelt angeboten. Die Werkstätten der pro mente Vorarlberg Werkstätten GmbH sind zertifiziert mit dem Gütesiegel für Soziale Unternehmen. Peter Loacker: „Wir freuen uns, bestehende und neue Gewerbekund:innen mit unserem Bügelservice professionell zu unterstützen.“