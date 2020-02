Umstrittener Sponsor: Bregenz Handball wehrt sich

Die Arbeiterkammer warnt in einer aktuellen Aussendung vor dem Unternehmen "Cashback World". Sie sind Sponsor von Rekordmeister Handball Bregenz. Der Verein wehrt sich in einer Stellungnahme.

Bereits im Oktober 2018 hat der Oberste Gerichtshof (OGH) entschieden, dass es sich bei Lyconet um ein verbotenes Pyramidenspiel handelt. Seither gibt es seitenweise Urteile gegen das Unternehmen, das früher einmal Lyoness hieß. Weil beide Marken durch Urteile und Medienberichte immer mehr beschädigt wurden, gründete man schließlich die „Cashback World“. Und das Anwerben von Kunden, denen das schnelle Geld in Aussicht gestellt wird, geht munter weiter. Auch im Ländle.

Erst im Jänner keilten in einem Bregenzer Hotel bei einer als „Businessinfo“ genannten Veranstaltung neue Lyconet-Kunden. Zu Bregenz habe der MLM-Konzern eine besondere Beziehung: Das Schwesterunternehmen Cashback World“ ist Premiumpartner des örtlichen Handballclubs.

Fans zu Cashback-Programm eingeladen?

Die Fans des Sportvereins werden laut "AK Vorarlberg" dazu eingeladen, an dem Cashback-Programm teilzunehmen und dadurch bei Partnerunternehmen Rabatte zu bekommen.

Das Cashback-Versprechen diene nur als Motor, sich auf das Lyconet-System einzulassen. Wer dort ein Business-Paket (2.000 bis 2.400 Euro teuer) erwirbt oder seine „Mitgliedschaft“ monatlich bezahlt, dann andere – Verwandte und Freunde – überzeugt, das gleiche zu tun, oder neue Partnerunternehmen wirbt, werde über ein intransparentes Beteiligungs- und Provisionssystem angeblich in barer Münze belohnt.

„Sag nichts den Eltern!“

In einer Stellungnahme reagierte der Vorarlberger Sportverein auf die Vorwürfe. Es gebe "nicht ansatzweise Anlass, Bregenz Handball mit einem unerlaubten Pyramidenspiel in Verbindung zu bringen".

Bregenz Handball reagiert

Der Partner Cashback World sei eine reine Einkaufsgemeinschaft, die Benefits (cashback) durch Konsum innerhalb der Einkaufsgemeinschaft bringt. Cashback World sei keine Vertriebsgesellschaft und daher gar nicht in der Lage, etwas zu vertreiben oder in ein Pyramidenspiel zu integrieren. Man stehe zu 100 Prozent hinter der Kooperation mit Cashback World und stellen fest, dass es niemals den Versuch gab, uns in ein Pyramidensystem einzugliedern oder ein solches zu bewerben.