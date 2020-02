Bregenz jubelt über wichtigen Sieg in Graz

Mit dem 26:24-Auwärtssieg in Graz feierten die Bregenzer Handballer im 3. Spiel der Quali-Runde den ersten Sieg.

Nach dem Fehlstart in die Quali-Runde mit zwei Niederlagen standen die Bregenzer Handballer heute in Graz vor einem Pflichtsieg. In der ersten Halbzeit entwickelte sich dann ein Duell auf Augenhöhe, in welchem beide Mannschaften phasenweise knapp voran lagen. Zur Pause stand es 10:9 für die Gäste aus dem Ländle.