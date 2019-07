Die Frankfurter Polizei geriet nach den Vorfällen am Wochenende in die Kritik.

Die Frankfurter Polizei geriet nach den Vorfällen am Wochenende in die Kritik. ©AP

Die Frankfurter Polizei geriet nach den Vorfällen am Wochenende in die Kritik. ©AP

Umstrittene Videos zeigen Polizeigewalt in Deutschland

In den letzten Monaten mehrten sich die Berichte zur Polizeigewalt. Auch in Österreich gab es zuletzt einen Fall, bei dem ein Beamter einen Aktivisten geschlagen haben soll. Nun tauchten in Deutschland zwei Videos auf, die Polizisten bei ihren Einsätzen zeigen. Dabei kommt es zu umstrittenen Szenen, die bei den Menschen für Empörung sorgen.

Das Ereignis vom Wochenende zeigt offenbar einen Polizisten, der einen Mann gegen eine Wand drückt und ihm seine Knie in die Magengegend rammt. Danach packt er ihn am Genick und drückt ihn nach unten.

Im weiteren Verlauf des Videos sieht man, wie ein Polizist seinen Pfefferspray einsetzt, um weitere Jugendliche davon abzuhalten, näher zu kommen. Nachdem eine junge Frau sich dann doch nähert, packt sie ein Beamter an den Haaren und reißt sie zu Boden. Ein weiterer schubst sie nieder. Wieder wird Pfefferspray angewendet. Das Ende des Videos zeigt einen Polizisten, der zu einem der Jugendlichen sagt: "Bleib da stehen oder ich pfeffer' dir die Fresse!"

Was war passiert?

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Frankfurter Innenstadt. Laut Polizei seien die Beamten gegen fünf Uhr morgens wegen einer Schlägerei alkoholisierter Personen gerufen worden, berichtet die "Frankfurter Rundschau". Die Personen hätten sich aggressiv verhalten und versucht, vor den Beamten zu flüchten. Außerdem wurden laut Polizei Glasflaschen auf die Polizisten geworfen. Diese hätten dann mit Pfefferspray reagiert.

Weiters habe ein unbekannter Mann einem Polizisten "mit voller Wucht in den Nacken geschlagen" zitiert die "FAZ" die Polizei. Der Dienst sei durch die schwere Verletzung nicht mehr möglich gewesen für den Beamten. Während den Szenen hatte sich laut Polizei eine große Anzahl an Jugendlichen versammelt, die Ereignisse gefilmt und dabei immer wieder die Beamten beleidigt. Den Aufforderungen der Polizei, sich beispielsweise auf den Boden zu legen, sei niemand nachgekommen.

Kritik und Zuspruch

Es wurde ein Video veröffentlicht, auf dem der Einsatz von Pfefferspray gegen mehrere Personen zu sehen ist und auch wie eine Frau an den Haaren zu Boden gerissen wird.



Wir nehmen die im Zusammenhang damit erhobenen Vorwürfe ernst und werden das Vorgehen rechtlich überprüfen. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 27. Juli 2019

Auf Twitter heißt es, dass das Vorgehen rechtlich überprüft werde. Das Video sorgte auf den sozialen Netzwerken für Empörung. Auch Politiker, wie Achim Kessler der Linken in Deutschland, meldeten sich zu wort.

Ich habe dieses Video eben gesehen und bin entsetzt über diese Brutalität die dort an den Tag gelegt wird. Die dort agierenden Polizisten gehören nicht in den Polizeidienst! — Dr. Achim Kessler | MdB (@AchimKesslerMdB) 27. Juli 2019

Ich hoffe daß derjenige Polizist aus dem Dienst entlassen wird und nicht nur diszipliniert wird. Andere Personen müssen heutzutage auch bereits bei einer Ersttat den Hut nehmen. Es darf keine Ausnahme geben — Joachim Lotz (@lotzi185) 27. Juli 2019

Allerdings gab es nicht nur Kritik an den Beamten im Einsatz. Viele zeigten Verständnis für das Verhalten und die Vorgehensweise der Polizisten in Frankfurt, aber auch in aller Welt.

Also Polizist zu sein ist wirklich keine leichte Aufgabe und es wir immer schlimmer. Wir kömne froh sein wenn wir überhaupt noch geeignete Menschen finden, die diesen Job noch machen wollen - RESPEKT!!! — Stefan Bausch (@ssnormal) 27. Juli 2019

Ich sehe in dem Video ehrlich gesagt nichts schlimmes seitens der Polizei. Sie greifen hart durch, aber ich finde das gut wenn auch mal durchgegriffen wird und die Polizei sich nicht immer von irgendwelchen Spinnern ohne Respekt auf der Nase rumtanzen lässt. — Yammit85 (@TIMMA5891) 27. Juli 2019

Anti-Rechten-Demonstration

Ein weiteres Video zeigt ähnliche Szenen bei einer Anti-Rechten-Demonstration in Kassel. Darin besprühen Polizisten offenbar Demonstranten mit Pfefferspray und zerren sie über den Boden. Die beiden Videos sorgen für die nächste Debatte rund um die steigende Polizeigewalt weltweit.