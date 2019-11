Umgestürzte Halloween-Kerze führte zu Brand in Dornbirner Wohnhaus

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Eine umgestürzte, im Eingangsbereich aufgestellte Kerze einer Halloween-Dekoration hat Donnerstagabend in einem Wohnhaus in Dornbirn zu einem Brand geführt. Dieser breitete sich in der Zwischendecke aus. Es kam zu starker Rauchentwicklung, Flammen wurden jedoch zunächst nicht gesehen.