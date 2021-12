Umgekehrter Adventkalender in der St. Josefs-Kirche

Mit einer besonderen Aktion soll in Rankweil die Vorfreude auf Weihnachten mit anderen geteilt werden.

Dabei wurden neben dem Altar in der St. Josefskirche in Rankweil 24 Taschen aufgestellt und können mit kleinen und größeren Weihnachtsfreuden (haltbare und original verschlossene Lebensmittel, Wasch- und Hygieneprodukte, Spielsachen …) gefüllt werden. Die Spenden werden in weiterer Folge vom Verein „Tischlein deck dich“ abgeholt und an Menschen verteilt, die sich darüber freuen und denen mit dieser Gabe die Adventzeit versüßt werden kann. „Ich freue mich, wenn viele mitmachen, und bedanke mich bereits im Voraus fürs Dabei-Sein und fürs Freude-Teilen“, lädt Pastoralassistentin Evelyn Madlener alle zum mitmachen ein. MIMA