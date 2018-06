Im Laufe des Lebens kehren sich die Rollen oftmals um. Eltern müssen umsorgt, Entscheidungen getroffen werden.

Im Rahmen eines Vortrags des Frauennetzwerk Vorarlberg am Dienstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr im Wolfhaus-Dachboden referiert Diplom-Sozialarbeiterin Edith Ploss zum Thema „Die umgekehrte Rolle – wenn Angehörige pflegen.“ Der Vortrag soll Antworten auf offene Fragen geben und richtet sich an Betroffene – Pflegende ebenso wie gepflegte. Dabei sollen verschiedenste Themen, etwa Hilfen und Unterstützung, eigene Gefühle, rechtliche Vorkehrungen und vieles mehr aufgegriffen werden. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit femail FrauenInformationszentrum Vorarlberg und Unterstützung der Marktgemeinde Nenzing statt. Der Eintritt ist frei