Umfrage: So geht es der Vorarlberger Industrie

Laut einer Umfrage der Industriellenvereinigung (IV) zeigt sich die Vorarlberger Industrie hinsichtlich der aktuellen Konjunktureinschätzung vorsichtig optimistisch.

An der quartalsmäßigen Umfrage der Industriellenvereinigung haben sich 41 Ländle-Unternehmen mit insgesamt 24.927 Beschäftigten beteiligt.

Der „Geschäftsklima-Index“ der Vorarlberger Industrie – das ist der Mittelwert aus der aktuellen Geschäftslage und der Einschätzung der Geschäftslage in sechs Monaten - habe sich gegenüber dem 3. Quartal 2019 leicht verbessert, so eine aktuelle Aussendung der IV Vorarlberg. Er stieg von +22,60 auf +29,90 Prozentpunkte, das sei ein solides Niveau, allerdings auch der drittschlechteste Wert in den letzten drei Jahren.