Umfrage: So denkt man in Vorarlberg über die Ibiza-Affäre um Strache

Am Freitag wurde ein Video publik, in dem Strache mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin über verdeckte Parteispenden und Staatsaufträge spricht. So denkt man im Ländle über die Ibiza-Affäre.

Deutsche Medien veröffentlichten am Freitag ein Video, das Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) belastet. In den 2017 auf Ibiza gefilmtem Aufnahmen erklärt Strache einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen, wie sie verdeckte Parteispenden an die FPÖ schleusen könnte.

Strache ist mittlerweile zurückgetreten. Im Herbst finden Neuwahlen statt.