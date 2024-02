Umfrage der Woche: Worauf Vorarlberger vierzig Tage lang verzichten wollen

Mit dem Aschermittwoch startete kürzlich die 40-tägige Fastenzeit. VOL.AT hat in Dornbirn nachgefragt, worauf Vorarlberger verzichten wollen.

Weniger Leberkäse essen

Brunhilde Gmeiner aus Dornbirn hat sich vorgenommen, weniger Leberkäse zu essen. "Süßes esse ich eh nicht viel", meint sie. Auf den Leberkäse könne sie gut vier Wochen lang verzichten. Normalerweise hole sie sich immer nach dem Turnen einen Leberkäse, verrät sie. Am Anfang werde sie ihn vielleicht etwas vermissen. Aber: "Man freut sich denn wieder mal auf ein Stückchen", verdeutlicht sie.

Weniger Lebensmittel verschwenden

Alfred Rieder hat sich ein besonders Ziel für die Fastenzeit gesetzt: "Ich möchte schauen, dass ich meinen Kühlschrank nicht mehr so voll stopfe", gibt der Dornbirner zu verstehen. Er möchte dadurch auch nicht mehr so viele Lebensmittel wegwerfen, die verderben. Er fastet also nicht, sondern verzichtet möglichst auf "Lebensmittelverschwendung".