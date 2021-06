Umfrage: 66 Prozent gegen kostenpflichtige Corona-Tests

Sollen Ungeimpfte künftig für Covid-19-Tests zahlen? Nein, sagen 66 Prozent der VOL.AT-Leser, nur 34 Prozent stimmen dafür.

Für Weiterführung der Gratis-Tests

Sicherheitslandesrat Christian Gantner erklärt, die Nachfrage nach Covid-Tests in Vorarlberg sei stark gesunken. Einerseits liege das daran, dass immer mehr Menschen geimpft sind, andererseits nehme die Anzahl der registrierten Wohnzimmertests stark zu. Bezüglich Weiterführung der Gratistests warte man ab, was für eine Wahl auf Bundesebene getroffen werde: "Und an diese Entscheidung werden wir uns natürlich anschließen." Aktuell sind in Vorarlberg fast 55 Prozent der Impfberechtigten teilimmunisiert, knapp 37 Prozent haben bereits die volle Impfdosis erhalten.