"Umfeld sehr professionell und eine saugeile Truppe"

Das sagt ein ehemaliger ÖFB Nationalspieler zu seinem verfrühten Abschied beim FC Mohren Dornbirn

„Das Umfeld befindet sich auf einem Topniveau. Die Mannschaft taugt mir und ist echt saugeil. Das Wichtigste ist aber, dass FC Dornbirn in der 2. Liga bleibt. Es war trotz allem eine leider viel zu kurze, wunderschöne Zeit. Die Gesundheitskrise hat allen leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hätte sicher noch ein paar Mal für die Rothosen im Frühjahr gespielt. Ich hätte so gerne noch viel länger hier die Schuhe geschnürt, aber die Trennung erfolgt im beiderseitigen Einvernehmen“, sagt Christopher Drazan, dessen Vertrag Ende Mai 2020 in Dornbirn ausläuft und nicht mehr verlängert wird. Nur 21 Minuten stand Drazan für die Rothosen nach seiner Verpflichtung Ende Jänner in den bisherigen drei Meisterschaftsspielen im Frühjahr auf dem Spielfeld. Fünf Monate dauerte die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen dreifachen ÖFB Nationalspieler. Jetzt ist allzufrüh schon wieder Schluss. Ende dieser Woche wird sich Christopher Drazan nach seiner Knieverletzung (Ödem) in die Bundeshauptstadt Wien begeben und sich dort von einem Art behandeln lassen. Eine Operation ist nicht nötig. Sein Aufenthalt in Vorarlberg ist zu Ende und wird sich in seiner Heimat Burgenland einer neuen sportlichen Herausforderung stellen.