Umfassende Sanierungen ins Straßennetz abgeschlossen

Gemeinde Schnifis investierte vergangenes Jahr rund eine halbe Million Euro

Schnifis. Umfangreiche Arbeiten in gemeindeeigene Straßen sind solche, die von der Bevölkerung durchaus als lästig, aber notwendig wahrgenommen werden. Sicherheit und Komfort sind nur zwei Aspekte die diesbezüglich von zentraler Bedeutung sind. In der öffentlichen Wahrnehmung oftmals ausgeklammert wird zum einen der notwendige Unterbau, der meist aus Wasserleitungen, aber auch aus Strom – und zunehmend aus schnellen Internetleitungen besteht. Damit verbunden außer Acht gelassen werden die damit verbundenen Kosten, die gerade in kleineren Kommunen tiefe Löcher in die Gemeindekassen reißen. Förderungen fließen, wenn dann nur spärlich, die Gemeinden haben meist die gesamten Kosten selbst zu tragen.