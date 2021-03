Umfangreiches Angebot zum Josefsjahr

Mit einem Festgottesdienst zum Patrozinium des heiligen St. Josef startete die Pfarre Rankweil in das diesjährige Josefsjahr.

Rankweil. Nachdem bereits Papst Franziskus das Jahr 2021 in besonderer Weise dem heiligen Josef gewidmet hat, werden auch in der Rankweiler St. Josefs-Kirche in den kommenden Monaten verschiedene Angebote rund um den großen Heiligen angeboten.

Temporäre St.-Josefs-Kapelle eingerichtet

Im Rahmen des Festgottesdienstes zum Patroziniumsfest wurde am vergangenen Sonntag auch die temporäre St.-Josefs-Kapelle, welche anlässlich des Josefsjahrs in der Nische im hinteren Bereich der St.-Josefs-Kirche errichtet wurde, gesegnet. Eine Zimmermanns-Konstruktion verweist dabei auf den Beruf des heiligen Josefs und von Jesus und eine Ikone zeigt den heiligen Josef mit dem Herzen eines Vaters und als Mann der Gerechtigkeit.

Vatertags-Picknick am St. Peters-Bühel

Zum Start ins Josefsjahr fand in Rankweil in der vergangenen Woche auch eine St.-Josefs-Novene statt und zahlreiche Gläubige nutzten das Angebot des Neun-Tage-Gebetes. Im April und Mai lädt die Pfarre ein, von Menschen zu erzählen, welche die herzliche Fürsorge und den kreativen Mut aufzeigen, die den heiligen Josef auszeichnen und anlässlich der Langen Nacht der Kirche Ende Mai kann man sich in Rankweil auf die öffentlichen Spuren des heiligen Josef machen. Vorausgesetzt die Bestimmungen lassen es zu ist im Juni am St. Peters-Bühel ein Vatertags-Picknick geplant und im August sind alle Josefinen, Josefs, Finis, Joes und Sepps zu einem Treffen im Mesnerstüble am Liebfrauenberg eingeladen.

Abschluss zum Fest Mariä Empfängnis

Vorgesehen sind in diesem Jahr auch Exkursionen zu unterschiedlichen Josefs-Kirchen im Ländle und im Herbst lädt die Pfarre zu einem Bastelworkshop von Bienenwachstüchlein. Im Oktober informieren die Werkstätten von Zimmerern darüber, was Holzbaufachleute, wie es der heilige Josef und Jesus gewesen sind, wirklich tun und am Vorabend zum Fest Mariä Empfängnis am 8. Dezember 2021 soll das Josefsjahr festlich abgeschlossen werden. Alle weiteren Informationen zu den Veranstaltungen und ob diese auch durchgeführt werden können, sind jeweils auf der Webseite der Pfarre veröffentlicht.

Palmsonntag mit Prozession