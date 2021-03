Umfangreiche Arbeiten an Pfarrkirche

Rund um die Pfarrkirche Weiler laufen auch in diesem Jahr wieder weitere Sanierungsarbeiten.

Weiler. Nachdem in den vergangenen Jahren das Pfarrhaus von Weiler umfangreich saniert wurde und auch am Friedhof Instandhaltungsarbeiten durchgeführt wurden, steht in diesem Jahr nun eine umfangreiche Außenrenovierung der Pfarrkirche „Heiligstes Herz Jesu“ an.

Umfangreiche Arbeiten bis in den Herbst

Die letzte umfangreiche Außensanierung der Pfarrkirche in Weiler liegt bereits über 60 Jahre zurück und somit stehen nun umfangreiche Sanierungsarbeiten an und es ist einiges zu erneuern. „Neben der Sockelsanierung wird auch das Turmdach neu eingedeckt und der Turmzier und die Turmkugel restauriert. Dazu finden Putzausbesserungen, ein Fassadenanstrich und eine Sandsteinrestaurierung statt und in weiterer Folge wird auch die Schutzverglasung der Kirchenfenster instand gesetzt“, erklärt Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat Weiler die Arbeiten in den kommenden Monaten. Alle Bewilligungen liegen zwischenzeitlich vor, sodass bereits in den vergangenen Tagen mit den Arbeiten begonnen werden konnte. „Die Arbeiten werden bis Oktober andauern und die Kosten belaufen sich auf Basis der vorliegenden Angebote auf 560.000 Euro“, so Ludescher.

Baubescheid im September

Neben den laufenden Sanierungsarbeiten gehen auch die Planungen für den Neubau des Pfarrheimes weiter. Die Mitglieder der Pfarrgremien, des Gestaltungsbeirates der Gemeinde Weiler, des Bauamtes der Diözese und Caterer Jörg Mangold haben ihre Ergänzungswünsche zum Siegerprojekt eingebracht und die Architekten haben dies nun in die Pläne eingearbeitet. „Im Juni soll nun die Baueingabe erfolgen, sodass wir bis im September dieses Jahres den Baubescheid erwarten können“, hofft Kurt Ludescher.

