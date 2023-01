Die Stadtbibliothek lädt zum gemeinsamen „UM lesen“ ein.

Dornbirn. In regelmäßigen Abständen belegen Studien, wie schlecht es um die Lesekompetenz vieler Heranwachsender bestellt ist. Das Team der Stadtbibliothek versucht dem seit Jahren mit spezifischen Angeboten und Veranstaltungen entgegenzuwirken – jetzt geht man einen Schritt weiter und stellt die Leseförderung komplett neu auf. Ziel ist es, auch die Kinder und Jugendlichen fürs Lesen zu motivieren, die bisher nicht erreicht wurden. „Lese- und Sprachförderung ist in unsere DNA als Bibliothek eingraviert. Ein Umdenken in der Leseförderung kann jedoch nur gemeinsam mit Schulen, Freizeit- und Bildungseinrichtungen gelingen“, so Naemi Sander. Aus diesem Grund hatte das Stadtbibliotheks-Team zur Auftaktveranstaltung „UM lesen“ eingeladen.