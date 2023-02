Umbruchphase beim Röthner Fußballverein

Der komplette Ausschuss vom VN.at Eliteligaklub SC Röthis tritt zurück, die Nachfolger stehen aber schon fest.

Einen totalen Umbruch auf Funktionärsebene gibt es beim VN.at Eliteligaklub Vorarlberg dem SC Röfix Röthis. Mit Saisonende tritt der gesamte Vorstand vom Vorderländer Fußballklub von seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten zurück. Anfang Juli wählt der SC Röthis in seiner ordentlichen Jahreshauptversammlung einen neuen Ausschuss. Der längstdienende Obmann Andreas Nachbaur führte mit Bravour in den letzten fünfzehn Jahren den Traditionsverein im Vorderland und machte ihn zu einer Topadresse im Vorarlberger Amateurfußball. Der zweimalige Aufstieg in die Vorarlbergliga und in die Eliteliga sind ein Meilenstein in der langen Klubgeschichte. Der Meistertitel in der Eliteliga im Vorjahr war die sportliche Krönung einer ausgezeichneten Arbeit der letzten Jahrzehnte. Zur Premiere im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz pilgerten 1500 Zuschauer in die Sportanlage Ratz und sorgten für einen neuen Zuschauerrekord.

In der Ära von Langzeit-„Boss“ Nachbaur hat die zweite Kampfmannschaft mit lauter Eigenbauspielern sich bis in die 2. Landesklasse nach vorne gehievt. Fast zweihundert Nachwuchsspieler finden in Röthis eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Abseits des grünen Rasen hat der rührige Verein mit dem Sommer Open Air, dem traditonellen Sportler Ball, dem 11er Turnier und dem Flohmarkt mit diversen Veranstaltungen der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben den Klub zu unterstützen. „Ich werde den Klub auf finanziell gesunden Beinen übergeben und die Erwartungen in meiner Ära wurden übertroffen“, spricht „Noch“ SC Röthis Obmann Andreas Nachbaur Klartext. Neben Nachbaur haben auch Urgestein und Schriftführer Patric Burger und Finanzreferentin Silvia Kleinfercher in seinen Funktionen über einen großen Zeitraum Großartiges geleistet. Vizeobmann Bernd Summer, Sportcherf Christian Summer, Nachwuchsleiter Hans Fuchs, Frauenreferentin Silke Knünz und Karin Seidl (Beirat) stellen ihre Ämter ebenfalls zur Verfügung. Der ehemalige Spieler der ersten Kampfmannschaft, Simon Vogt folgt Andreas Nachbaur im Juli als neuer Obmann nach. Neu in den Vorstand werden Simon Schieder, Thomas Kabasser (beide Vizeobmann), Daniel Summer (Finanzen), Andre Maier (Schriftführer) und Christoph Weber (Nachwuchsleiter) gewählt. Das neue Trio Simon Vogt, Markus Nachbaur und Christoph Stückler kümmern sich künftig um die sportlichen Belange in Röthis. Mitte März dieses Jahres wird im Rahmen des Architekturwettbewerb die Jury mit Röthis Bürgermeister Roman Kopf an der Spitze auch entschieden in welcher Form das Gebäude am Sportplatz Ratz in Röthis saniert bzw. der Neubau von zwei Kabinen errichtet wird. Der Baubeginn der Sanierung der Sportanlage Ratz ist frühestens im kommenden Jahr vorgesehen.