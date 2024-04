Umbau pünktlich zum Saisonstart beendet: So sieht die neue Jausenstation am Jannersee jetzt aus

Umbau der Jausenstation

Größerer Gastgarten und Anbau

Öffnungszeiten und Speisekarte bleibt gleich

Der Baum bleibt Bestandteil des Gartenrestaurants

René Fleisch ist bereits seit 2006 der Chef in der Jausenstation. Die ersten Gäste kamen am Wochenende. Das neue Lokal kommt bei ihnen gut an: "Seit dem Umbau habe ich eigentlich nur positives Feedback bekommen, am meisten freuen sich die Gäste, dass wir den Baum stehen lassen haben." Ab Juli und dem Beginn der Sommerferien hat die Jausenstation jeden Tag ab 10 Uhr geöffnet. Aktuell ist am Montag und Dienstag Ruhetag. Unter der Woche sind René und sein Team bei Schönwetter ab 14 Uhr vor Ort. Am Wochenende und an Feiertagen hat das Lokal schon ab 10 Uhr offen.