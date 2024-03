Um Wiedergutmachung im Heimspiel bemüht

In der dritten Runde der HLA CHALLENGE Aufstiegsrunde ist das Team der Sportunion Leoben in der Sporthalle der Mittelschule Lauterach zu Gast



Lange hatten die Lauteracher nicht Zeit über die Fehler der Vorwoche gegen Medalp Tirol nachzudenken, steht doch am Samstag schon die nächste schwere Aufgabe bevor. Die Gäste aus Leoben kommen mit einer Niederlage und zuletzt einem Sieg im Gepäck in die Hofsteiggemeinde. Obwohl man den kommenden Gegner nur vom Papier her kennt , gehen die Lauteracher optimistisch ins Rennen. Im Training hat man sich auf die Abwehr konzentriert und auch auf die Intensität gesetzt.