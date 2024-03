Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel verabschieden sich gleichzeitig von RTL Aktuell

4500 gemeinsame Sendungen und ein gemeinsamer Abschied im August. Die Moderatoren von "RTL Aktuell" treten zeitgleich zurück.

Am Dienstag gab der langjährige TV-Moderator Peter Kloeppel bekannt, dass das Ende seiner Karriere als Moderator naht. Peter Kloeppel war 30 Jahre lang bei RTL vor der Kamera "Ende August ist meine letzte Sendung" berichtet Kloeppel dem Magazin "Stern". Er wird zwar weiterhin noch Projekte machen, aber nicht mehr in einer tagesaktuelle Moderationsrolle in den Nachrichten zu sehen sein.

Rücktritt heimlich oder geplant?

Kloeppels Karriere-Ende kam gar nicht mal so unerwartet, denn er hat in den vergangenen Jahren schon damit begonnen seine Einsätze zu reduzieren. "Ich habe in den vergangenen Jahren schon meine Einsätze reduziert und mehr Zeit mit meiner Frau und unserer Tochter in den USA verbracht. Das war schön. Jetzt wird es noch schöner", so Kloeppel selbst. Er wird dieses Jahr 66. und begründet damit seinen Rücktritt.

"Ich habe in den vergangenen Jahren schon meine Einsätze reduziert und mehr Zeit mit meiner Frau und unserer Tochter in den USA verbracht. Das war schön. Jetzt wird es noch schöner." ©APA

Die Abschiedsworte der Moderatoren

Aber nicht nur Peter Kloeppel, sondern auch seine langjährige Mitarbeiterin und Co-Moderatorin Ulrike von der Groeben beendet zeitgleich ihre Karriere bei "RTL Aktuell". "Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, aber nach fast 40 Jahren bei RTL und davon über 30 gemeinsam mit Peter Kloeppel bei RTL Aktuell ist es an der Zeit, 'Tschüss' zu sagen. Der Abschied fällt leichter, weil wir gemeinsam gehen und wir noch bis August Zeit haben, uns daran zu gewöhnen." Peter Kloeppel hat ebenfalls noch ein paar nette Worte für seine langjährige Kollegin übrig. "Sie werde ich vermissen. Sie ist viel lauter und lustiger als ich, viel impulsiver. Sie hat immer einen Spruch parat, kennt sich im Sport gut aus. Sie bringt alles mit, was ich nicht so gut kann. Ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen. Das war mehr als 30 Jahre lang so. Jetzt geht eine Ära zu Ende. Für uns beide."