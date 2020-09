Ulrich Schmelzenbach im Amt bestätigt

Riefensberger Bürgermeister tritt zweite Amtsperiode an.

Fünf Sitze der Gemeindevertretung wurden bei der konstituierenden Sitzung neu besetzt. Als neue Mandatare wurden Rebecca Maurer, Tobias Adilovic, Stefan Geiger, Bernd Fink und Josef Steurer angelobt. Die konstituierende Sitzung in Riefensberg war öffentlich, wurde aber auf Grund der aktuellen Covid-19-Situation im kleinen Rahmen abgehalten. Die Bevölkerung hatte die Möglichkeit per TV oder Internet an der Sitzung teilzunehmen. ME