Ukrainische Streitkräfte melden Gewinne westlich von Donezk

Ukrainischer Panzer in einem Waldstück (Themenbild) ©APA/AFP

Nach Angaben von Oleksandr Tarnawskij, dem ukrainischen Kommandeur an der Südfront, haben die ukrainischen Streitkräfte am Wochenende ein Gebiet in der Nähe von Krasnogorowka, westlich des von Russland besetzten Zentrums von Donezk, befreit. Dem Kommandanten zufolge sei das Gebiet zuvor unter russischer Kontrolle gewesen, seit von Moskau unterstützte Separatisten es 2014 eingenommen hatten. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Außerdem habe die ukrainische Armee laut der stellvertretenden Verteidigungsministerin Hanna Maliar eine Offensive in der Nähe einer Gruppe von Dörfern rund um Bachmut gestartet. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.