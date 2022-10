Ukrainische Städte erneut unter russischem Beschuss

Russland hat am Montag nach ukrainischen Angaben erneut kritische Infrastruktur in mehreren Städten angegriffen.

Rakete in zivile Gebäude gefeuert

In Charkiw stellte die U-Bahn den Betrieb ein, auch Teile des ukrainischen Eisenbahnnetzes waren nach Behördenangaben ohne Strom. In der Stadt Winnyzja schlug eine von der Luftabwehr abgeschossene Rakete in zivile Gebäude ein und richtete Sachschaden an, teilte Regionalgouverneur Serhij Borsow mit.